İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da geçtiğimiz hafta düzenlenen geniş çaplı narkotik operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya: Toplum sağlığına zararın önüne geçtik

Yerlikaya, ekiplerin 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdiğini belirterek, "Bu maddelerin insanlara sunulmasını ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi.

9 şüpheli yakalandı

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

"Amacımız tüm vatandaşlarımızı korumak"

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan, başarılı operasyonda görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.