İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 153 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen "Narkopan-14" operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 153 kişinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, baskınlarda 25,5 kilogram eroin, 17 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarlarda skunk, kokain ve uyuşturucu hapın yanı sıra 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiğini aktardı.

"Bir durum bildirin, biz gereğini yapalım"

Operasyonların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydeden Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona öncülük eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve görev alan emniyet güçlerine teşekkür etti.