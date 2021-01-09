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İstanbul'da vaka sayılarının en çok düştüğü ilçeler açıklandı

İstanbul Valisi Yerlikaya, COVID-19 salgını konusunda, "Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi. 

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de." ifadelerini kullandı. 

Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı. 

Etiketler
covid-19 Corona virüs