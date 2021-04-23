İstanbul'da vaka sayısı yüzde 20 düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarında yüzde 20 düşüş olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.