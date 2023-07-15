İstanbul'da yabancılara oturum izinleri geçen martta durdurulmuş

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da 16 milyona yakın insan yaşıyor. Resmi verilere göre kentteki yabancı nüfusu ise 1.2 milyon.

İçişleri Bakanlığı, Ekim 2022'deki kararıyla İstanbul'un 10 ilçesinde oturum izinlerini durdurmuştu.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberinde oturum izni verilmemesi uygulamasının geçen mart ayında 39 ilçeyi kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Buna göre oturum izni, can güvenliği, sağlık, eğitim ve uluslararası ticaretten kaynaklı hak gibi zorunlu hallerin haricinde verilmiyor.