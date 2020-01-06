İstanbul'da yağış etkili oluyor

06 Ocak 2020

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağışla birlikte ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 70'leri bulurken, toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

Sağanağın, il genelinde yarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Marmara'da bazı iller için "aşırı yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesinde kuvvetli olması beklenen yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-100 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Yumrukaya, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Bakacak, Seymenler mevkilerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu kent merkezinde ise kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.

Kırklareli'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Kentte geceye doğru etkisini artıran ve zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok iş yerinin önündeki sandalye ve masalar savruldu.

Karakaş Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları ile çanak antenleri yerinden çıkarak yola düştü.

Kuvvetli rüzgarın elektrik tellerine verdiği zarar nedeniyle ara ara enerji kesintileri meydana geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Akdeniz ve Marmara'da bazı iller için "aşırı yağış" uyarısı

Kaynak: AA