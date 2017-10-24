İstanbul'da yağış etkisini sürdürecek

24 Ekim 2017

İstanbul'da bir süredir hakim olan güneşli hava, sabah saatlerinden itibaren yerini yağışa bıraktı. Kent genelinde etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini arttırarak devam ediyor.

Tahminlere göre, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak. Kentte, yalnızca cuma günü güneşin kendini göstereceği tahmin ediliyor. Yağışa rağmen hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Buna göre, kentte uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında önemli farklılık öngörülmüyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının yarın en düşük 14, en yüksek 19 derece; perşembe günü ise en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Kentte parçalı bulutlu havanın hakim olacağı cuma günü sıcaklık en düşük 11, en yüksek 19 derece olacak. Hafta sonu yağışın tekrar etkili olmasıyla cumartesi günü hava sıcaklığı 13 ile 21 derece, pazar günü ise 14 ile 23 derece arasında seyredecek.

AKOM'dan sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) de yarın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "İl genelinde görülen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı, perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde (35-65 km/s) yağması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.







Kaynak: AA