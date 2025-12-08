İstanbul’da yağış trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 90’a dayandı
İstanbul’da etkisini sürdüren yağışlı hava, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 74, Anadolu Yakası’ndaki yoğunluk ise yüzde 90 olarak ölçüldü.
Yağışlı havanın etkisiyle İstanbul trafiği haftaya yoğun başladı.
İBB verilerine göre kent genelinde yoğunluk yüzde 74’e, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 90’a ulaştı.
Yağmurun özellikle sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu’nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
