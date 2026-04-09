İstanbul'da yağmur var mı, ne zaman yağacak? Yarın yağmur yağacak mı?

Hafta sonuna doğru ilerliyoruz ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hava durumunu öğrenmeye çalışıyor. Özellikle yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple de sıkça gelen soru "İstanbul'da yağmur var mı, ne zaman yağacak" oluyor.

İstanbul'da yağmur var mı?

Bugün saat 15.00'ten sonra yağmurun etkisini göstermesi ve yağışların cuma günü de devam etmesi bekleniyor.

10 nisan cuma - yağmurlu, 5 / 11°

11 nisan cumartesi - yağmurlu, 5 / 13°

12 nisan pazar - bulutlu, 6 / 13°

13 nisan pazartesi - parçalı bulutlu, 7 / 16°

14 nisan salı - bulutlu, 8 / 21°