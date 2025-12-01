İstanbul’da yağmurlu sabah trafiği yüzde 80’e ulaştı
İstanbul, haftanın ilk iş gününe yağmurla birlikte yoğun trafikle başladı. Yağışın etkisiyle kent genelinde ulaşım yavaşlarken, ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Sabah saatlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre, kent içi yoğunluk saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 seviyesine ulaştı.
Yağmurun etkisiyle bazı bölgelerde araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken, sürücüler uyarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA