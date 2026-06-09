İstanbul'da yangın alarmı: Valilik tüm kurumlara talimat gönderdi

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İstanbul Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine karşı kurumlara uyarıda bulundu. Valilik tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlara gönderilen yazıda, yol kenarlarındaki kurumuş otlar ve yanıcı materyallerin temizlenmesi istendi.

Valiliğin gönderdiği yazıda, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükseldiği, insan ve araç hareketliliğinin arttığı belirtilerek, yangınların önlenmesi için ek tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Kurumuş otlar yangın riski oluşturuyor

Yazıda, şehir içi ve şehirler arası yollarda bulunan kurumuş otların; seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozlarından çıkan sıcaklık, tren raylarından sıçrayan kıvılcımlar ve benzeri nedenlerle çok sayıda yangına yol açabildiğine dikkat çekildi.

Valilik, bu tür yangınların önüne geçilebilmesi için yol kenarlarındaki kurumuş otların ve diğer yanıcı materyallerin temizlenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kurumlara temizlik talimatı

Gönderilen yazıda, sorumlu kurum ve kuruluşlardan başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarında bulunan tüm yanıcı materyaller ile kurumuş otların temizlenmesinin sağlanması istendi.

Valilik, uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesini talep ederek ilgili kurumlara gerekli işlemlerin yapılması yönünde çağrıda bulundu.