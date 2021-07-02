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İstanbul'da yapılan aşı sayısı 9 milyon 170 bini aştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 9 milyon 173 bin 697 doz COVID-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından "#RandevunuAlAşınıOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

Vali Yerlikaya, "1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 (yüzde 56,8), 2. doz 2 milyon 508 bin 731 (yüzde 21,4), toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı." ifadesini kullandı.

 

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