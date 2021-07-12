İstanbul'da yapılan aşı sayısı açıklandı
İstanbul Valisi Yerlikaya, "11 Temmuz itibarıyla 1. doz: 6 milyon 965 bin 351, 2. doz: 2 milyon 895 bin 820, 3. doz: 448 bin 790 toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı." açıklaması yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte dün itibarıyla toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.
İstanbul'da aşı çalışmalarının büyük bir başarı ve özveriyle devam ettiğinin altını çizen Yerlikaya, "11 Temmuz itibarıyla 1. doz: 6 milyon 965 bin 351, 2. doz: 2 milyon 895 bin 820, 3. doz: 448 bin 790 toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı." bilgisini verdi.