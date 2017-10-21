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İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, yarın yapılacak genel prova ve 29 Ekim Pazar günkü tören kutlamalarıyla ilgili yarın ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İEM'in açıklamasındaki 06.30-16.00 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Vatan Caddesi gidiş geliş,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,
10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi,
Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri,
Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif güzergahlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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