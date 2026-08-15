İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı olacak? Kapalı yolların listesi...

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İstanbul'da düzenlenecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şampiyona kapsamında uygulanacak trafik tedbirleri ile sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları açıkladı.

Beykoz ve Üsküdar'da bazı yollar kapanacak

Buna göre, saat 04.45'ten organizasyon sona erene kadar Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil yönüne bağlantı sağlayan tüm yollar ile Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücüler alternatif olarak Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık yönünü kullanabilecek.

TEM ve FSM Köprüsü güzergahında trafik düzenlemesi

Şampiyona nedeniyle TEM Otoyolu'nun güney yönünde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara yönüne transit geçişe izin verilmeyecek. TEM Otoyolu güney Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü ile Levent ve Etiler-Baltalimanı yönlerinden TEM güneye katılım da trafiğe kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara yönü, TEM güneyden Anadolu yönüne ayrımlar ile Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne ulaşan trafik akışı da geçici olarak durdurulacak.

Bu noktalarda sürücüler Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu yönü, D-100 güney 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin Ankara yönünü alternatif olarak kullanabilecek. Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan gelen araçlar ise köprü üzerinden TEM güney Ankara yönüne ilerleyebilecek.

Sarıyer ve Beşiktaş'ta da yollar kapalı olacak

Sarıyer ve Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ve Zincirlikuyu-Levent yönleri ile Çilekli Tesisleri'nden TEM güneye bağlanan trafik akışı da organizasyon süresince kapalı olacak.

Bu bölgelerde sürücüler alternatif güzergah olarak Büyükdere Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi'ne yönlendirilecek.