İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ | İstanbul'da yarın okul var mı? İşte cevabı...
İstanbul'da art arda depremler meydana geldi. İstanbul'daki şiddetli depremin ardından "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" soruları peşe peşe gelmeye başladı. İşte son durum...
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'daki deprem sonrası okulların tatil olup olmadı merak konusu oldu. Sıklıkla "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil edildi mi?" sorusu geliyor.
İSTNBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma okulların tatil edildiğini açıklandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.