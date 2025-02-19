İstanbul'da yarın tüm okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın (20 Şubat) İstanbul il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Gül açıklamasında yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini ifade ederek güvenlik gereğince bu kararın uygulandığını açıkladı.

Vali Gül'ün açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."