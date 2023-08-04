İstanbul’da yaşamanın maliyeti 38 bin TL’yi geçti

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %73,24 arttı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %9,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %40,69 oranında arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %94,31 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.