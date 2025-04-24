İstanbul'da yeni deprem olacak mı? Yoshinori Moriwaki uyardı

Dün, İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana deprem korku dolu anlara neden oldu. Hemen ardından devam eden artçılar da vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Büyük paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar gözlerini uzmanların yorumlarına çevrildi.

Habertürk TV'de yayımlanan bir televizyon programına katılan yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki de depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Marmara'da beklenen büyük İstanbul depremine değinen Moriwaki, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla İstanbul için büyük deprem riski olduğunu kaydetti. Moriwaki ayrıca, önümüzdeki bir hafta boyunca depremlerin devam edebileceği yönünde uyarıda bulundu.

"Dikkatli olmak gerek"

Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da art arda meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlere ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.

"200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu"

Moriwaki, bölgede 100 senede bir büyük deprem yaşandığını ve şu anda 200 yıllık bir gecikmenin olduğunu da ifade etti:

"Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu."

"Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti"

Moriwaki ayrıca, Silivri açıklarında meydana gelen depremi daha fazla Avcılar ve Büyükçekmece'nin hissettiğini de ifade etti:

"Kuzey kolu ise Gebze'den Orta Marmara Fayı'ndan geçiyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Anadolu yakası yumuşak bir zemin Silivri'deki 6.2'lik depremi oldukça hissettik. Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti."

"Marmara'da tsunami tehlikesi var"

Marmara'da tsunami tehlikesi olduğunu söyleyen Yoshinori Moriwaki, binaların zemininin sağlam olması gerektiğine dikkat çekti:

"Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda."

"Türkiye deprem ülkesi"

Ege'deki fay hatlarının yıkıcı olmayacağını kaydeden Moriwaki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı:

"Ege'deki fay hatları ince ve kısa fay hatları onlar çok yıkıcı olmayabilir. Ama Yunanistan'da bu faylar 7'lik deprem yapabiliyor.

Doğu Anadolu'da da deprem beklenen bölgeler var ve biliniyor. Türkiye de, Japonya da deprem ülkeleri ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet de millet de depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 azaltabilirsiniz."

"Deprem anında mutlaka yaşam üçgeninin içinde kalmalı"

Deprem anında yapılacaklara dair vatandaşlara önerilerde de bulunan yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, yaşam üçgeninin içinde kalınması gerektiğinin altını çizdi:

"Türkiye'deki binaların yüzde 50'si kaçak, kontrolsüz yapılar. Devlet ve belediyeler mutlaka bunun üzerine eğilmeli. Deprem anında mutlaka yaşam üçgeninin içinde kalmalı. Bir yatağın yanına uzanarak üzerinize düşebilecek ağırlıktan, dolaptan korunabilirsiniz. Bir beton düşse bile buradaki boşluk içinde hayatta kalma şansınız olacaktır."

"Merdivenler deprem anında en tehlikeli alanlar"

Merdivenlerin depremde en tehlikeli alanlar olduğunu ifade eden Moriwaki, deprem anında ayağa kalkıp kaçılmaması gerektiğini de belirtti:

"Merdivenler ise deprem anında en tehlikeli alanlardır. Ayağa kalkıp deprem anında kaçmaya çalışmamak gerekir. Asansör tehlikelidir. İnsan, 72 saat susuz yaşayabilir.

Yanında su varsa daha fazla da yaşayabilir. Suyu da şişenin kapağıyla içmelisiniz, idareli kullanmalısınız. Yanınızda küçük bir çikolata da bulunması vücut sağlığı için önemli. Bir düdük mutlaka kurtarma çantasında olmalıdır."