İSTANBUL'DA YENİ DEPREM OLDU MU? İstanbul'da en son ne zaman deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem büyük bir paniğe neden oldu. Deprem şokunu atlatan milyonlar sokaklara döküldü. Gergin bekleyiş devam ederken peş peşe artçı sarsıntılar oldu. Bu sarsıntılardan haberdar olmak isteyenler son depremler listesini sık sık kontrol etti. Bugün de depremler devam ediyor. Peki en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

İSTANBUL'DA YENİ DEPREM OLDU MU? SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.04.24 10:12:47 36.6740 25.7035 12.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2025.04.24 10:07:40 40.8397 28.3910 17.0 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 09:22:08 40.8380 28.1362 19.0 -.- 3.3 3.2 MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 07:55:48 39.8832 27.5767 8.2 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-BALYA (BALIKESIR) İlksel

2025.04.24 07:51:06 40.8535 28.4205 4.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 07:50:22 37.9630 27.1857 7.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2025.04.24 07:45:59 40.8475 28.4193 12.8 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 07:35:33 40.8517 28.4297 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 07:22:18 40.8405 28.3177 15.0 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 07:19:18 40.8447 28.3080 16.9 -.- 4.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 07:08:29 40.8467 28.3873 14.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 07:03:41 40.8595 28.3527 16.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 07:01:33 40.8572 28.3700 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2025.04.24 06:39:03 40.8465 28.1447 17.4 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel