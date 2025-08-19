İstanbul’da yıkılan bazı binalar ortada kaldı

Hamide HANGÜL

Deprem gerçeği kendini her geçen gün hissetti­rirken, gözler kentsel dönüş için yıkılan ancak yarım kalan binalara çevrildi. İstan­bul’da dönüşüm için 150 bina­nın yıkıldığını, ancak bir çivi da­ha çakılmadığı belirtiliyor. Bi­naların yarım kalma nedenleri arasında, geçmiş yıllarda finan­sal zorluk yaşayan bazı müte­ahhitlerin projeyi sürdüreme­mesinin yanı sıra, malikler ara­sında arsa payı anlaşmazlığının mahkemelere taşınması, kent­sel dönüşümü hızlandırmak için yüzde 50 artı 1 çoğunluk ka­rarı getiren yasa değişikliğiyle maliklerin müteahhit değişikli­ğine gitmesinin tapu iptallerini beraberinde getirmesi ve imar iptalleri yıkılan binaların orta­da kalmasına neden olurken, süreç de kitleniyor. Ağırlıklı Ka­dıköy’ün yanı sıra, Bahçeliev­ler, Güngören, Avcılar, Şişli ve Beşiktaş’ta yarım kalmış bina­ların olduğuna işaret eden sek­tör temsilcileri, binlerce kişinin mağduriyetine vurgu yaptı.

“Tapular satıldıysa iptal zorlaşıyor”

Gayrimen­kul Huku­ku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, şu de­ğerlendirme­lerde bulun­du: “Kentsel dönüşüm se­bebiyle yıkılan binaların bazıla­rının inşaatına başlanamadığı­nı görüyoruz.

Başlıca sebepleri arasında, bazı binaların malik­lerin arasındaki arsa payı anlaş­mazlığının mahkemeye intikale etmesi yer alıyor. Bu davaların sonuçlanması bekleniyor. Bazı binalarda ise maliklerimiz ço­ğunluk kararıyla ya da eski 3’te 2 çoğunluk kararında anlaştık­ları müteahhitte değişiklik ya­pılıyor. Bu durumda da müteah­hitten belirli bir kira veya hak mahrumiyeti ya da belirli avans almış maliklerin, bu ödemeyi iade etmeyerek, sözleşmeyi fe­sih etmeyi tercih etmemeleri, arsanın boş kalmasına yol açı­yor.

Bu tip vakalarda müteah­hitlere erkenden tapu devredil­miş ve müteahhit de bu tapuları satmış veya satış vaadi yapmış­sa iade ve iptal problemi olması, fesih isteğini zorlaştırıyor. Ta­puların iadesi yıllar alır ve yeni bir müteahhitle sözleşme yap­mak zorlaşır. Hatta geçen ay ya­yımlanan ‘içtihadı birleştirme’ kararı, bu tip tapuların iadesini duruma göre kabul etmiyor. Bu nedenle artık fesihler daha zor. "

“Başka müteahhitlere de devredilebiliyor”

Meka Yapı Kentsel Dö­nüşüm Pro­je Yönetimi ve Danışmanlık Yönetim Ku­rulu Başka­nı ve Kentsel Dönüşüm Yö­netim Danışmanı Nurdoğan Babadağ, kentsel dönüşümde yüzde 5 artı 1 kararının süreci hızlandırdığını söyledi. Ancak bazen de çoğunlukla alınan ka­raların, kalan yüzde 49’un mev­cut binadaki konum ve metre­kare açısından menfaatlerine aykırı olabildiğini ve malikler arasında anlaşmazlığa neden olduğuna işaret eden Babadağ, “O zaman da davalar ortaya çı­kıyor.

‘Şerefiyem korunma­dı ve hakkım gasp edildi’ diye­rek dava açılıyor. Davalar yıllar sürebiliyor. Arsa payıyla ilgili, şerefiye haklarının tüm malik­ler açısından eşit olarak korun­madığı yönünde davalar açılı­yor. Ayrıca, yüzde 51 anlaştık­tan sonra, bir firmayla anlaşma protokolü imzalayıp, ertesi gün binadan karot alınabiliyor. O zaman da yüzde 49’un dava aç­ma hakkı var. Mağduriyet ya­şayan malikler SPK lisanslı de­ğerleme firması vasıtası ile hak ihlallerin belirlenmesi ile bir­likte yürütmeyi durdurma ka­rarı alabiliyor. Ancak bina yıkıl­mış oluyor ve insanlar ortada kalıyor.

İstanbul’da şu anda bi­le halen yaklaşık 150 bina yarım kalmış durumda. Her binada 25 daire olduğunu düşünürsek, en az yaklaşık 20 bin kişi mağ­dur. Ağırlıklı Kadıköy’de. Hat­ta hemen hemen her mahallede bir çok binanın yarım kaldığını görebilirsiniz. Yine Bahçeliev­ler, Güngören, Avcılar, Şişli ve Beşiktaş gibi bir çok ilçede yi­ne onlarca bina yarım kalmış ve mahkemesi süren bina var. Bu yarım kalma nedenleri arasın­da, müteahhit seçimi açısından bina maliklerinin ikiye üçe ay­rılmaları ve bu nedenle çoğun­luğu sağlayamamaları neden oluyor."

“Bina yıkıldı 3 yıldır duruyor”

AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başka­nı Haluk Sert, böyle bir olay­la karşılaştığı­nı, Suadiye’de kat malikleri­nin çoğunluğu sağlamasıyla bi­nanın yıkıldığını, projeyi alan kişinin ruhsat aldığını, ancak yapmadığını ve 3 yıldır o şekil­de kaldığını söyledi. Uyarıları­na rağmen binanın verildiğine işaret eden Sert, “Bina yıkıldı, şu anda öyle duruyor. 15 katlı bir binaydı. Kentsel dönüşümde te­minat mektubu var, ancak yet­miyor ki… Mahkemeye vermek için herkesin vekalet vermesi gerekiyor, 60-70 tane daire ha­la vekaletleri toplayamadılar.”

Geçmişte finansal zorlukla yarım kalan binalar da var

Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşümde yıkılıp yarım kalan binalara ilişkin dava dosyaları olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda bazı müteahhitlerin yaşadığı finansal zorlukların yanı sıra, malikler arasındaki anlaşmazlıkların da binaların yıkıldıktan sonra ortada kalmasına veya inşaatın başlamamasına neden olduğuna işaret eden Kezer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski yasada çok sayıda tedbir kararı verilebiliyordu. Miras nedeniyle inşaat yarıda kalmış olabiliyordu, miras nedeniyle varislere ulaşılamıyordu. Ancak şu anda yüzde 50 artı 1 sağlandığı taktirde inşaat başlıyor.

Ruhsat alınıyor. Bina yıkılıp ortada kalmışsa, insanlar mağduriyet yaşıyorsa, bunun büyük çoğunluğu kat maliklerinin anlaşamaması ve yüzde 50 artı 1 çoğunluğun sağlanamamasından kaynaklanıyor. Eski yasa ile yarıda kalmış ya da yıkılmış arsa halinde kalmış olup, şu anda yeni yasayı uyguladığımız bir çok bina var. Hukuk danışmanı olarak yürüttüğüm projelerin yaklaşık yüzde 20’sini bu binaların yıkılıp ortada kalması oluşturuyor.”

“Sözleşmede yıkım en sona bırakılmalı”

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, dönüşüm sürecinde maliklerin güvenli müteahhit seçmeye dikkat etmesi gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu: “Arsa sahiplerine birkaç metrekare fazla yer verildiği diye tercih yapılmamalı. Müteahhit maliyetin altında iş yapmaya çalıştığında sorunlar baş göstermesi kaçınılmaz. O zaman arsa sahipleri ve piyasayı mağdur eden müteahhitler ortaya çıkıyor.

Yine sözleşmede yıkımı en sona bırakmak gerekir. Ruhsat aşamasına gelindiğinde yıkım başlamalı ki vatandaş mağdur edilmemeli. Arsa sahipleri mevcut binaların yıkımını proje ruhsatı ile eşzamanlı yapmalı. Ruhsat onayı gelmeden eğer müteahhit yıkıyorum çıkın dediğinde çıkmamalılar, sözleşmede bu hususa dikkat etmeli. Bu madde yoksa yer vermeliler.”