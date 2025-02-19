İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu trafiğe kapandı
İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şile Otoyolu'nun Ömerli mevkisinde trafik durma noktasına gelirken, yolda kalan araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Şile Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle trafik aksadı. Yolun Ömerli Mahallesi mevkisinde, Şile yönüne giden araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Kar yağışının etkisiyle yol tamamen beyaza bürünürken, aralarında ambulansın da bulunduğu birçok araç yolda kaldı.
Sürücüler araçlarını kontrolde zorlandı
Güçlü buzlanma nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlanırken, Ömerli mevkisinde yol ulaşıma kapandı. O anları kaydeden sürücülerden bazıları, buzlu yolda ilerlemeye çalışan diğer araçları ani fren yapmamaları konusunda uyardı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kayganlaşan yolda bir tırın kontrolsüz şekilde ilerlediği anlar yer aldı.