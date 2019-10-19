İstanbul'da yoğun sis
İstanbul bu sabah birçok bölgede sise teslim oldu. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri yapılamadı.
Sabah saatlerinde özellikle Avrupa Yakası ile İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkisi ve Okmeydanı'nda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Şehir Hatları AŞ de sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü ile Üsküdar-Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.