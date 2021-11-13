İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da, Boğaz ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler sahil yollarında farlarını yakarak ilerlemeye çalışıyor.

Sis nedeniyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimizde aksamalar yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler, sis nedeniyle kontrollü ilerliyor.

Sürücüler trafikte zorlandı

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer ile Beşiktaş arasında kalan bölge sise büründü. Görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.

İstinye-Yeniköy arasında gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, İstinye-Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiğinin askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüşün sıfır olarak rapor edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığı belirtildi.