İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

14 Eylül 2020

Çorum-İstanbul seferini yapan şehirlerarası yolcu otobüsünün, Pendik Esenyalı mevkisi İstanbul istikametinde D-100 kara yolunda seyir halindeyken bariyerlere çarparak devrildi.



Olay yerine hemen polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 yolcunun yaralandığı bildirildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.



Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bütün yolcularımıza geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.



Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü olarak iki şeritten sağlandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.