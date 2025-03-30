İstanbul'da yollar bomboş kaldı! Trafik yüzde 6’ya kadar düştü

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul’da alışılmışın dışında bir manzara yaşandı. Genellikle yoğun trafikle anılan megakentte sabah saatlerinde yollar neredeyse boş kaldı.

Normal günlerde durma noktasına gelen E-5 kara yolu İncirli mevkii gibi ana arterlerde bile araçlar rahatça ilerleyebildi. Araçların akıcı bir şekilde ilerlediği gözlemlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Cep Trafik verilerine göre saat 09.00 itibariyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yalnızca yüzde 6 olarak ölçüldü.

Saat 11.15 itibarıyla İstanbul trafik yoğunluk haritası

Karayollarında son durum

Yurt genelinde bazı kara yollarında ise bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin, bu bölgelerde trafik levhaları ve işaretçilere dikkat etmesi önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre, Ramazan Bayramı süresince, “2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar” kurumun sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Bazı yollarla ilgili güncel bilgiler şöyle:

→ Edirne-Kırklareli yolu (11-22. kilometreler): Yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor..

→ Bozüyük-Bilecik-Mekece yolu (50-57. kilometreler): Yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

→ Ermenek-Mut yolu (10-37. kilometreler): Yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

→ Manavgat-Alanya yolu (11-13. kilometreler): Araçlar, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü ilerliyor.

→ Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolu (51-52. kilometreler): Yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

→ Samsun-Ordu yolu Ünye çevre yolu (6-8. kilometreler): Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

→ Gümüşhane-Trabzon yolu (41. kilometre): Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

→ Osmaniye-Gaziantep yolu (4-7. kilometreler): Üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

→ Hacılar-Erciyes-Develi yolu (7-8. kilometreler): Yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendirildi.