İstanbul'da zemini kaya gibi sağlam ilçe! Deprem bilimci Naci Görür'den 'dinamit'li açıklama

Türkiye’yi deprem konusunda hemen her gün uyaran deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen deprem konferansına katıldı.

Etkinlikte megakentin zeminini ve yapılaşmayı da değerlendiren Naci Görür, şehrin genç ilçelerinden Çekmeköy’ün zemininin sağlam olduğunu ve dinamitle kırılacak bir dirence sahip olduğunu vurguladı.

Çekmeköy'ün zemini sağlam mı?

İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Görür, Çekmeköy’ün zeminine ilişkin yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

* Çekmeköy jeolojisi paleozoik dediğimiz çok sağlam sert ve sağlam kayalardan oluşmuş. Yani sağlam çekiçle kıracağınız, kimi yerlerde dinamikle kıracağınız taşlardan oluşmuş durumda. Ordovisiyen, silüriyen, devoniyen gibi yaşlı kayalar burada var.

Büyük İstanbul depreminden nasıl etkilenir?

Olası İstanbul depreminde Çekmeköy’ün nasıl bir tabloyla karşılaşacağını da anlatan Naci Görür, “Çekmeköy’de binalar az hızla sarsılır. Bu demektir ki Çekmeköy’deki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ çıkabilir. Göçük olmaz, insanlar göçük altında kalıp ölmezler” ifadelerini kullandı.