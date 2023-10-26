İstanbul'daki asayiş uygulamasında 636 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamanın birinci aşamasında, dün 20.00-22.00 saatlerinde, 219 noktada 1748 personel, 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ve polis helikopteri ile sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise 1683 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 192 bin 252 kişiye genel bilgi taraması uygulandı, çeşitli suçlardan aranması olan 636 şüpheli ile yoklama kaçağı 184 kişi yakalandı. Aramalarda 69 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 204 fişek, 24 kilo 747 gram uyuşturucu, 137 uyuşturucu hap ile uyuşturucu maddelerin satışından sağlandığı tespit edilen 80 bin 370 lira ve 100 euro ele geçirildi.

Uygulamada 724 halka açık yer denetlenirken 8 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı. Ayrıca 26 bin 180 araç ve 1806 motosiklet denetlendi, 1826 araç ve motosiklet ile 50 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 10 araç trafikten menedildi. Uygulamada toplam 448 bin 158 lira para cezası kesildi.