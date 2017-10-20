İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 52'ye düştü
Kurak geçen sonbahar nedeniyle İstanbul'daki barajlarda doluluk yüzde 52’ye düştü.
İstanbul’da yazın baskınlara yol açan yağışların ardından, kurak bir sonbaharın geçirilmesi nedeniyle barajlardaki su oranı azaldı. Kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 52’ye kadar düştü.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Alibeyköy Barajı’nda 2016 yılında yüzde 75,43 doluluk görülürken, bu yıl ekim ayı itibariyle 65.89’a kadar geriledi.
Su seviyesinin gerilemesiyle birlikte barajın orta alanlarına kadar yürünebildiği görülüyor.
İSKİ verilerine göre İstanbul’daki genel doluluk oranının 20 Ekim itibariyle yüzde 52.14 seviyesinde olduğu görüldüğü barajların son doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 55. 09
Pabuçdere: 71.57
Sazlıdere: 37.31
Büyükçekmece: 46.99
Alibeyköy: 65.89
Terkos: 56.63
Kazandere: 72.32
Elmalı: 0.52
Darlık: 43.01
Istrancalar: 83.89
Kaynak: İHA