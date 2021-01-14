İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı
İSKİ, hafta sonu başlayan yağışların ardından İstanbul'da bulunan barajlardaki su seviyesinin yüzde 27'ye yaklaştığını açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 14 Ocak itibarıyla yüzde 26.92 olarak ölçüldü.
İSKİ'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 14, 2021
14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %26,92 pic.twitter.com/BECTtxI3Ps
13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp
14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26.92