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İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı

İSKİ, hafta sonu başlayan yağışların ardından İstanbul'da bulunan barajlardaki su seviyesinin yüzde 27'ye yaklaştığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 14 Ocak itibarıyla yüzde 26.92 olarak ölçüldü.

İSKİ'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp

14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 26.92

 

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