İstanbul'daki büyük depreme ABD gemisi mi neden oldu? DMM’den açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul’da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medyada paylaşılan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. DMM'nin açıklamasında, "Boğaz’daki ABD gemisi depreme neden oldu" ve "HAARP sistemiyle deprem tetiklendi" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu fotoğrafların, 2023 yılında çekilmiş ve ABD Donanması’na ait Arleigh Burke sınıfı USS Nitze gemisine ait olduğu bilgisi verilirken, geminin yakın zamanda Türk denizlerinde herhangi bir faaliyette bulunmadığı kaydedildi.

"Bilimsel bir dayanak bulunmamakta"

Açıklamada ayrıca, "Gemi veya HAARP sistemiyle depremlerin tetiklenebileceğine dair bilimsel bir dayanak bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Depremlerin, yer kabuğundaki fay hatlarında zamanla biriken enerjinin ani boşalmasıyla meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, bu tür doğal olayların büyük jeolojik kuvvetlerin sonucu olduğu vurgulandı. HAARP sisteminin ise yalnızca iyonosferi incelemek üzere geliştirilmiş bir araştırma projesi olduğu belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyuna, "gerçeklikten uzak komplo teorilerine itibar edilmemesi" çağrısında bulundu.