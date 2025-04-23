6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi, yürekleri ağza getirdi. Korku dolu anların ardından yüz binler sokağa indi. Akıllarda tek bir soru var: İstanbul'daki deprem artçı mı, öncü mü?

İSTANBUL'DAKİ DEPREM ARTÇI MI, ÖNCÜ MÜ?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk açıklamayı yaptı.. Prof. Dr. Görür, Kumburgaz Fayı'nda çok deprem olduğunu ifade ederken, "Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar da fayın biriktirdiği stresi alıyor" dedi.