İstanbul'daki depremlerin ardından fırsatçılık yapanlara karşı tüketicilere uyarı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yaşadığı panik, konut ve ulaşım taleplerinde ani bir artışa neden oldu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı satıcılar ve firmalar, hem konut piyasasında hem de otobüs bilet fiyatlarında fahiş zamlar yaptı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bu artışları "deprem fırsatçılığı" olarak tanımlarken, vatandaşlara dikkatli ve bilinçli olmaları çağrısında bulundu.

Küçük, özellikle yeni ve sağlam zeminli bölgelerdeki konutlara yönelik taleple birlikte kira ve satış fiyatlarında yüzde 100'ü aşan artışların gözlemlendiğini ifade etti. Ayrıca, şehir dışına kısa süreliğine gitmek isteyen vatandaşlar için otobüs biletlerinde de yaklaşık üç kata varan fiyat artışları yaşandığını aktardı.

Küçük, “Hepimiz sağlam binalarda oturmak istiyoruz ancak bu panik havasıyla kötü niyetli satıcıların ağına düşmeyelim. Piyasa koşullarını aşan zamları asla kabul etmiyoruz” diyerek vatandaşların bu dönemde daha temkinli davranmaları gerektiğini vurguladı.

Tüketicilerin ellerinde mevcut ve yeni fiyatlara dair veriler varsa bunlarla birlikte Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri ve ilgili meslek odalarına şikayet başvurusunda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Küçük ayrıca, GSM operatörlerine yönelik bazı şikayetler aldıklarını da açıkladı. Altyapıların depreme hazırlıklı olması gerektiğini belirten Küçük, iletişim kesintilerine karşı operatörlerin yatırım önceliği vermesini, vatandaşların ise acil durumda daha çok internet tabanlı uygulamaları tercih etmelerini önerdi.

Şu ana dek çadır, battaniye ve powerbank gibi ürünlerde fahiş fiyat şikayeti almadıklarını söyleyen Küçük, bu durumun yine de dikkatle izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.