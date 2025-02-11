İstanbul'daki gemi kaynaklı yakıt sızıntısına acil müdahale!
İstanbul'daki Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine kurtarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yetkililer, deniz yüzeyinin temizlendiğini açıkladı.
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ahırkapı'da 'Jag' isimli gemiden sızan yakıt denizi kirletti.
Olay yerine gelen uzman ekibin görevli olduğu 'KEGM-3' ve 'KEGM-4' botları, çevre barcı ve 'Mehmetçik' römorkörüyle deniz kirliliğine ve sınıntıya müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.