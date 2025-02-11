İstanbul'daki gemi kaynaklı yakıt sızıntısına acil müdahale!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ahırkapı'da 'Jag' isimli gemiden sızan yakıt denizi kirletti.

Olay yerine gelen uzman ekibin görevli olduğu 'KEGM-3' ve 'KEGM-4' botları, çevre barcı ve 'Mehmetçik' römorkörüyle deniz kirliliğine ve sınıntıya müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.