İstanbul'daki IŞİD operasyonunda 12 gözaltı
İstanbul'da IŞİD içinde faaliyette bulundukları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü IŞİD içinde faaliyette bulunan 15 kişi tespit edildi.
Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüpheliler hakkındaki gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı yakalandı.