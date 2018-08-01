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İstanbul'daki metro ihalesi geri verildi

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro projesi Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin yükleniminde kalacak.

İstanbul'daki metro ihalesi geri verildi
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Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin daha önce üstlendiği ancak sonrasında iptal edilen Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu projesinin yeniden söz konusu ortak girişim yükleniminde kalmasına karar verildi.

Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim "Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt ettiği KDV hariç 1.61 milyar lira sözleşme bedelli proje, işveren idare tarafından iptal edilmişti.

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, "İşveren idare tarafından gönderilen yazıda, söz konusu projenin ortak girişimin yükleniminde devam etmesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir" denildi.

Kaynak: Reuters

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