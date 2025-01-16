İstanbul'daki metrobüs kazası davasında tahliye! Birbirlerini suçladılar

İstanbul Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin, metrobüsün şoförlüğü yaptığını, kazadan bir gün önce ise izinli olduğunu söyledi. Bu sırada mesajlaşma uygulaması üzerinden gelen çalışmadaki yol değişimiyle ilgili bilgi mesajına bakamadığını öne süren Çetin, kazanın olduğu gün bindiğini araçta 15 dakika oturduğunu ancak o esnada hiçbir mesaj gelmediğini iddia etti.

'Elimden gelenin fazlasını yaptım'

Çetin, kaza günü yola çıktığını belirterek, "O yol, kör noktada açılmış. Ben görür görmez frenlemeye başladım. Kaza sonuna kadar ayağımı frenden çekmedim. Orada hızlı bir seçim yapmam lazımdı. Amirlerimi ezmemek için karşı şeritten gelen metrobüsün sağ arka kısmına vurmak zorunda kaldım. Ben el frenini çekip tüm yolcuları boşalttım. Yaralı olan herkesin başında bekledim. Kesinlikle burada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Kurtarmak için elimden gelenin fazlasını yaptım." dedi.

'Sadece denetmenim'

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) denetim amiri olarak görev yapan tutuklu sanık Hüseyin Pazarlı, denetim yapmamakla suçlandığını söyledi.

Pazarlı, "Ben sadece altımda görev yapan amir arkadaşların işe gelip gelmediklerini kontrol etmekle ve yolda metrobüs kaldığı zaman yolcuların güvenli bir şekilde başka bir metrobüse aktarılmalarıyla ilgileniyorum. Ben yol yapım çalışmasıyla ilgili ne teknik bilgiye sahibim ne de denetimim var." diye konuştu.

Metrobüs şoförünü suçladı

Tutuklu sanıklar arasında yer alan, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı, 2022 yılından itibaren söz konusu yolu beton yapmaya başladıklarını ifade etti.

Beton yol imalatlarına devam ederken teknik şartnamede yer alan güvenlik tedbirlerini aldıklarını savunan Kazıcı, şöyle konuştu: "Bu güvenlik tedbirleri dubaları kapsıyor. Bilirkişi raporunda, alınan güvenlik tedbirlerinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre olmadığı söyleniyor. Ama metrobüs yolu Karayolları Trafik Kanunu'na tabi değildir. Metrobüs yolu çok dar. Büyük uyarı tabelaları kullanamıyoruz. Bunu yapamadığımız için metrobüs şoförlerinin cep telefonu numaraları üzerinden çalışanlar haberdar ediliyor. Biz, alabileceğimiz tüm güvenlik önlemlerini aldık. Biz bu işi 3 yıldır yapıyoruz. Bu zamana kadar hiçbir problem ve sıkıntı yaşamadık. Milyonluk şantiyeler yönettim. Hiçbirinde basit yaralanmalar dışında kaza meydana gelmedi. Metrobüs şoförü maksimum hızında ilerlemiş. Biz yapmamız gereken güvenlik tedbirlerinin tamamını aldık."

Maktul Ferhat Uçar'ın kardeşi Murat Uçar ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmada ağlayarak beyanda bulunan müşteki Şeyma Özcan, kazada bacağının kırıldığını ve o anları hatırlamadığını belirtti. Dinlenen diğer müştekiler de olay nedeniyle zarara uğradıklarını, şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin Pazarlı, Şafak Yıldız, Muhammet Sertaç Kazıcı ve Niyazi Baştürk'ün tahliyelerine hükmetti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.