İstanbul'da okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okul açılış saati nedir?

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatarak, ilk gün için ders saatlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 3 milyon öğrencinin ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı belirtilerek, "İlk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Trafik yoğunluğu bekleniyor

Özellikle sabah saatlerinde oluşması beklenen trafik yoğunluğunun ve servis güzergahlarının tespitinde yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."