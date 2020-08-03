İstanbul'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ferhatpaşa Yolu Sokağı'nın kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü arazözlerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına vatandaşların da yardım ettiği yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA