İstanbul’daki plajlara doğrudan İETT seferleri başladı

Araç filosu, günlük kat ettiği mesafe ve gerçekleştirdiği yolculuk sayısı ile dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarından olan İETT, ulaşım seferlerine yenisini ekledi.

İETT; tüm otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tarihi tünel ile İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım hizmeti sunarken, İstanbulluların ve şehre gelen turistlerin plajlara kolay ve hızlı ulaşımı için de seferler düzenliyor.

Plajlara 1.815 farklı sefer

Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde 205 otobüs ile 1.815 farklı sefer gerçekleştiriyor. İETT, İstanbul’un her noktasında olduğu gibi, İstanbul Plajlarına seferlerini artırmayı hedefliyor.