İstanbul'daki 'sahte pasaport' soruşturmasında 24 tutuklama

31 Temmuz 2019

Bazı kamu görevlilerinin, aracı şahıslar vasıtasıyla Türkiye'ye legal ya da illegal yollardan girmiş aralarında "Yabancı Terörist Savaşçı" kapsamında işlem yapılmış yabancıların da bulunduğu kişilere sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 86 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı kamu görevlilerinin, aracı şahıslar vasıtasıyla Türkiye'ye legal ya da illegal yollardan girmiş Türk vatandaşı olmayan ve aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem görmüş "Yabancı Terörist Savaşçı" kapsamında bulunan yabancıların da bulunduğu kişilere, belgesi gerçek muhteviyatı itibarıyla sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 161 şüpheliden 18'i nüfus memuru 7'i de polis memuru olmak üzere 86'sı yakalandı.

Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan 86 şüpheliden 3'ü nüfus memuru olan 11'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, diğer 75 şüpheli İstanbul Adliyesine getirildi.

İfadesi alınan 18 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren savcılık, aralarında 1'i adliye katibi ve 1'i de nüfus memuru olan 23 şüpheliyi adli kontrol talebiyle serbest bırakılması, 14'ü nüfus memuru, 5'i polis memuru olmak üzere 34 şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesi aldığı 24 şüphelinin atılı suçlamalardan tutuklanmasına, 10 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına hükmetti. Hakimlik, savcılığın adli kontrol talebi uygulanmasını istediği 23 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Böylece soruşturma kapsamında 33 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 75 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''kurulan örgüte üye olmak'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''rüşvet'', ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamu görevlileri aracılığıyla Türk vatandaşı olmayan ve aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ''Yabancı Terörist Savaşçı'' kapsamındaki şahısların da bulunduğu kişilere, sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 161 şüphelinin yakalanması için 26 Temmuz'da İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatılmıştı.

Kaynak: AA