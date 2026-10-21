İstanbul'daki selin faturası ağır oldu: Hasar 4,5 milyar lirayı aştı

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Geçen hafta İstanbul, Kocaeli ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınları, konutlarda, işyerlerinde ve araçlarda büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Afetin ardından sigorta şirketlerine yapılan başvuruların bilançosu netleşmeye başladı.

İstanbul'da sigorta şirketlerine toplam 3 bin 17 hasar ihbarında bulunuldu. Açılan dosyaların 2 bin 41'ini konut, işyeri ve sanayi tesislerine ilişkin zararlar oluştururken 976 dosya ise kasko sigortası kapsamında kayıtlara geçti.

Hasarın 4 milyar lirası yangın sigortalarından

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, İstanbul'da 1,2 milyon konut ve işyeri yangın sigortası kapsamında bulunuyor. Sel ve su baskınlarının da teminat kapsamında yer alabildiği bu poliçeler, toplam hasar tutarının büyük bölümünü oluşturdu.

İstanbul'da 4,5 milyar lirayı aşan toplam hasarın yaklaşık 4 milyar lirasının yangın sigortaları kapsamında olduğu belirtildi.

Konutlarda sigortalılık oranı yüzde 20

Verilere göre, İstanbul'da konutların yalnızca yüzde 20'si sigorta güvencesi altında bulunuyor. Kentteki 2,6 milyon aracın ise kasko sigortası olduğu, otomobillerde kaskoluluk oranının yüzde 43 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

İstanbul'un ardından en fazla hasar Kocaeli'de

Sel felaketinin sigorta şirketlerine yansıyan bilançosunda İstanbul ilk sırada yer alırken, en fazla hasar ihbarının yapıldığı ikinci il Kocaeli oldu.

Yalova, Antalya ve Bursa'dan gelen hasar başvurularının ise İstanbul ve Kocaeli'ne kıyasla daha sınırlı kaldığı bildirildi.

NTV'nin aktardığına göre yetkililer, hasar ihbarlarının devam ettiğini, yeni başvurularla birlikte toplam hasar tutarının artabileceğini belirtti.