İstanbul'daki toplu taşıma hizmetine 60 özel halk otobüsü daha katıldı

İstanbul'da yeni alınan Özel Halk Otobüsleri, İETT İkitelli Garajı'nda düzenlenen törenle hizmete başladı.Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, raylı sistemin önemine işaret ederek, otobüslerin üzerindeki yükün hafifletilmesi ve kaliteli bir yolculuğa ulaşılmasının şart olduğunu söyledi.

Enflasyon ve maliyet artışları

ÖHÖ ve İETT ayrımı yapmadıklarını vurgulayan İmamoğlu, otobüs alımında ÖTV ve KDV muafiyeti istediklerini dile getirdi. Enflasyon ve maliyet artışları karşısında istedikleri zammı yapamadıklarını, ulaşımı İBB bütçesinden sübvanse ettiklerini söyleyen İmamoğlu, İBB'nin Özel Halk Otobüsü sahiplerine olan borçlarına ilişkin çözüm arayışlarının da devam ettiğini belirtti.

2020'den bugüne...

Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Göksel Ovacık törende yaptığı konuşmada, İBB'nin 2020 yılı sonlarında ÖTİS kapsamında Özel Halk Otobüslerini bünyesine aldığını hatırlatarak, diğer şehirlerde taşımacılık yapanların kendilerinden sistemle ilgili bilgi aldığını söyledi. İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise alınan otobüslerden 60 adetinin bugün hizmete başlayacağını, toplamda 200 aracın bu yıl İstanbul yollarına çıkacağını kaydetti.