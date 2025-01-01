İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı: 'Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor: Hayır biz ayaktayız'

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla Galata Köprüsü'nde ‘’Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj verdi.

Eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenirken, bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüşe geçti.

"Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetleyerek, "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Biz ayaktayız. Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız." dedi.

Gazze'nin yalnız, Fiistin'in kimsesiz, Suriye'nin tek başına olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz varız, Türkiye var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hep yanlarında olduklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, Gazze'deki soykırımın 453'üncü günü olduğunu hatırlatıp "Siyonist nazist İsrail, herkesi katlediyor. Hastaneleri yıkıyor, camileri kiliseleri hedef alıyor. Mazlumların sığındığı yerlere alçakça saldırıyor." dedi.

"Hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır"

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini de ifade eden Erdoğan, "Gazze'de insanlık ölüyor, vicdan ölüyor. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Emevi Cami nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır." açıklamasında bulundu.

Gazze'nin kuşatmadan zaferle çıkacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Gazze'ye Filistin'e Suriye'ye sesleniyorum. Biz burdayız. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız. Elimizden gelenin fazlasıyla daima yanlarında olacağız." dedi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılar belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi.

Teknedeki vatandaşlar eyleme meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları sallayarak eşlik etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katıldı.

İlki geçtiğimiz 1 Ocak'ta gerçekleşmişti

2024 yılının ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe 250 binin üzerinde kişi katılmıştı.

Bu yıl katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.