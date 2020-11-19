İstanbulkart uygulaması ile seyahat dönemi
İstanbulkart uygulamasıyla QR kod kullanılarak seyahat edilebilecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart uygulaması ile yükleme yapılabileceğini, QR kod ile otobüslere binilebileceğini açıkladı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yetersiz Bakiye" dönemi bitti— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 19, 2020
İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak. pic.twitter.com/AsLf7i7qvu
'Yetersiz Bakiye' dönemi bitti. İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak."