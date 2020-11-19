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İstanbulkart uygulaması ile seyahat dönemi

İstanbulkart uygulamasıyla QR kod kullanılarak seyahat edilebilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart uygulaması ile yükleme yapılabileceğini, QR kod ile otobüslere binilebileceğini açıkladı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Yetersiz Bakiye' dönemi bitti. İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak."

 