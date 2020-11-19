İstanbulkart uygulaması ile seyahat dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkart uygulaması ile yükleme yapılabileceğini, QR kod ile otobüslere binilebileceğini açıkladı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yetersiz Bakiye" dönemi bitti



İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak. pic.twitter.com/AsLf7i7qvu — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 19, 2020

'Yetersiz Bakiye' dönemi bitti. İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak."