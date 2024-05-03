İstanbullu bir yılda trafikte 12 gün geçiriyor! 'Ekonomik kaybı 10 milyar dolar'

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde konuştu.

Ülkede taşıt sayısının arttığını ve buna bağlı olarak özellikle büyükşehirlerde trafiğin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkede araç sayısı çok hızlı artıyor. Buna göre tedbirler almak lazım. Trafik güvenliğini sağlamak için bu tedbirler çok önemli." diye konuştu.

İstanbul'da 5 milyondan fazla araç var

Karaismailoğlu, İstanbul'da araç sayısının 5,4 milyona çıktığını belirterek, "Araç sayısındaki artış devam edecek. İyi planlama yapmak lazım. Toplu taşıma çalışmaları yapıp raylı sistemlerin trafikteki payını artırmak lazım. Bazı önemli noktalarda farklı trafik modellerini uygulamak gerekiyor. Yoksa hayat yaşanmaz hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

288 saat trafikte geçiyor!

İstanbul'da trafik yoğunluğunun ortalama yüzde 64 olduğuna, pik saatlerde ise yüzde 90'lara çıktığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "İstanbul'da trafik yoğunluğu yıllık kişi başı 288 saat zaman kaybına neden olmaktadır. Trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ekstra 760 milyon dolarlık yakıt harcanıyor. İstanbul'da toplu taşımayı geliştirmek zorundasınız. Yolda kalmayan otobüslerle şehre hizmet etmek gerekir. 8,5 milyon vatandaşın aktif yolculuk yaptığı İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik kaybı tam 10 milyar dolar. Yerel yönetimlerin en önemli görevi güvenli bir toplu taşıma sistemi kurmak ve yönetmektir."