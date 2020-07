İstanbullular, Belgrad Ormanı'na akın etti

06 Temmuz 2020

Hava sıcaklıklarının artmasıyla İstanbullular başta Belgrad Ormanı’nda bulunan Bentler, Neşetsuyu, Falih Rıfkı Atay, Kömürcübent, Ayvat Bendi, Irmak ve Fatih Çeşmesi Tabiat Parklarına akın etti.



İstanbul’da Tabiat Parklarında bu hafta sonu incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, pandemi sürecinde halkı bilgilendirdi.



Tabiat parklarında COVID-19 sonrasında halkın olağanüstü yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade eden Ulu, 'Halkımızın rekreasyonel faaliyetlerden azami ölçüde yararlanması ve bu ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için kontrol giriş noktalarında personelimiz sürekli ateş ölçer ile ölçüm yapmaktadır' dedi.



Ulu şöyle devam etti:



"Yine bu süreçte sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske kullanılması ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmesi için yerinde tespitlerde bulunmaya devam etmekteyiz. Halkımızın sağlığı her şeyin önündedir. Tabiat Parklarında trafik ile ilgili düzenlemelerimiz ile halkımızın rekreasyon alan olan ihtiyacını her an karşılamaktayız. ’’