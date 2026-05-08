İstanbullular beyaz ekmeği bırakıyor: Tam buğday tüketimi yükselişte

İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan “Ekmek Tüketim Alışkanlıkları Araştırması”, İstanbul’da ekmek tercihleri ve tüketim alışkanlıklarında dikkat çeken değişim yaşandığını ortaya koydu. Araştırmaya göre sağlıklı beslenme eğiliminin güçlenmesiyle birlikte beyaz ekmek tüketimi düşerken, tam buğday ekmeğine olan ilgi arttı.

Çalışmanın sonuçlarına göre beyaz ekmek tüketim oranı yüzde 67’den yüzde 49’a geriledi. Aynı dönemde tam buğday ekmeği tüketimi ise yüzde 19’dan yüzde 34’e yükseldi.

Araştırmaya katılanların yüzde 51’i beyaz ekmeği sağlıklı bulmadığını ifade etti. Katılımcılar bu düşüncenin temel nedenleri arasında kilo aldırdığına inanılması, katkı maddesi içerdiği düşüncesi ve kan şekerini hızlı yükseltmesini gösterdi.

Sağlıklı ekmek tercihi yükselişte

Tam buğday, kepekli, çavdar ve glütensiz ekmek çeşitlerini tercih ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 37,1 olarak ölçüldü. Bu ürünleri tercih etmeyenlerin oranı ise yüzde 36,9’da kaldı.

Sağlıklı ekmek türlerini tüketmeyen katılımcıların yüzde 36,8’i ise bu ürünlere alışık olmadığını dile getirdi.

Ekmek en çok kahvaltıda tüketiliyor

Araştırmada İstanbulluların ekmek tüketiminin en yoğun olduğu öğünün kahvaltı olduğu belirlendi. Katılımcıların yüzde 45,4’ü ekmeği en fazla sabah kahvaltısında tükettiğini ifade etti.

Akşam yemeği yüzde 37,4 ile ikinci sırada yer alırken, öğle yemeğinde ekmek tüketenlerin oranı yüzde 4,6 seviyesinde kaldı.

İsrafı önlemek için günlük alışveriş öne çıkıyor

Araştırmada tasarruf ve gıda israfına yönelik alışkanlıklar da incelendi. Katılımcıların önemli bir kısmı uzun süredir ekmek israfından kaçınmaya özen gösterdiğini belirtti.

Ekmek israfını azaltmak için en yaygın yöntemin yüzde 46,3 ile günlük ihtiyaç kadar ekmek almak olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 24,8’i ekmeği dilimleyerek dondurucuda muhafaza ettiğini, yüzde 20,1’i bayat ekmekleri farklı yemek ve tariflerde kullandığını, yüzde 12,5’i ise sadece tüketilecek kadar ekmek kestiğini söyledi.

En hijyenik satış noktası olarak Halk Ekmek öne çıktı

Araştırmada hijyen açısından en güvenilir ekmek satış noktaları da değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 58,8’i İstanbul Halk Ekmek büfelerini en hijyenik satış noktası olarak gösterdi.

Halk Ekmek’i yüzde 47,4 ile mahalle ve semt fırınları izlerken, zincir marketler ve mahalle bakkallarında bu oran yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti.