İstanbullular dikkat: AKOM'dan fırtına alarmı!

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren lodos fırtınasının etkili olması beklenirken, olası olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın yerini daha ılık bir hava sistemine bırakacağı bildirildi.

Sıcaklıklar hafta sonu yükseliyor

Lodos yönlü rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonu 13 ila 16 derece aralığına yükselmesinin beklendiği belirtilirken, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Açıklamaya göre, kısa süreli hamlelerle rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen lodos fırtınası nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.