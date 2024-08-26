İstanbullular dikkat! AKOM'dan uyarı geldi: Hafta boyunca hava nasıl olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentteki hava durumunu paylaştı. AKOM, İstanbul'da hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök görültülü sağanak yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu. Ağustos başından itibaren yüksek seyreden hava sıcaklıkları ise düşüşe geçiyor.
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İstanbul'da ağustos ayı başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 28-30°C aralığına gerileyeceği tahmin ediliyor. AKOM, İstanbul'daki hava durumuna ilişkin bilgilendirme paylaştı.
İstanbul için AKOM'dan uyarı geldi. İstanbul'da hafta boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.